Mateusz Gamrot od lat uznawany jest za jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego MMA. Były podwójny mistrz organizacji KSW - wagi lekkiej i piórkowej - po przejściu do UFC konsekwentnie budował swoją pozycję wśród najlepszych zawodników świata. Na amerykańskich arenach "Gamer" udowodnił, że jest wojownikiem z absolutnego topu, pokonując m.in. Armana Carukjana, Jalina Turnera czy Rafaela dos Anjosa. Jego charakterystyczne tempo, nieustępliwość i kapitalne zapasy sprawiły, że Polak znalazł się o krok od walki o mistrzowski pas UFC.

Teraz przed Gamrotem największe wyzwanie w karierze - starcie z byłym mistrzem Charlesem Oliveirą. Kibice odliczają już godziny do gali w Rio de Janeiro, a emocje rosną z minuty na minutę. Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia i nazwisko rywala, to bez wątpienia jedno z najważniejszych starć w historii polskiego MMA. Choć bukmacherzy wskazują Brazylijczyka jako faworyta, coraz więcej ekspertów przekonuje, że to właśnie Gamrot może sprawić sensację.

Eksperci wróżą sukces Mateusza Gamrota przed galą UFC Fight Night w Rio de Janeiro

Do tego grona dołączyli niedawno analitycy amerykańskiej stacji ESPN - Din Thomas, Anthony Smith i Ian Parker. Cała trójka zgodnie stawia na zwycięstwo Polaka, podkreślając, że to jego znakomite zapasy mogą przesądzić o losach pojedynku. "Przy tempie, w jakim walczy Gamrot, i jego umiejętnościach zapaśniczych to bardzo dobre zestawienie dla niego. Nie sądzę, by został poddany. Będzie mógł narzucić swój styl, obalać rywala i z czasem go zamęczyć, wygrywając na punkty" - ocenił Thomas, były zawodnik i trener MMA.

Anthony Smith zwrócił uwagę na ciekawą analogię. "Gamrot pokonał Armanena Carukjana, z którym Oliveira przegrał. To pokazuje różnicę w stylach. Oliveira nigdy nie był zawodnikiem świetnie broniącym obaleń, a Gamrot ma kapitalne kontry zapaśnicze i umiejętność szybkiego powstawania z trudnych pozycji. Jeśli będzie w stanie regularnie sprowadzać walkę do parteru, powinien wygrać z góry. W stójce Oliveira jest groźniejszy, ale w parterze przewaga może być po stronie Polaka" - podsumował.

Ian Parker, ekspert ESPN od zakładów bukmacherskich, również przewiduje niespodziankę. "Gamrot ma zapasy i tempo, które mogą całkowicie zdławić i sfrustrować Oliveirę. Jeśli od początku narzuci swój styl, Brazylijczyk spędzi większość walki na plecach, gdzie rzadko kończy pojedynki. W stójce Oliveira ma przewagę, ale po ostatnim nokaucie nie wiadomo, jak zareaguje jego szczęka. Stawiam na Gamrota" - stwierdził.

Mateusz Gamrot Mike Roach / Contributor AFP

Mateusz Gamrot (z prawej) GIUSEPPE CACACE AFP

Mateusz Gamrot Rex Features/EAST NEWS East News