Tak weteran UFC potraktował Polaka. Gwiazdor był bezlitosny w walce wieczoru na FAME MMA 30

Patryk Górski

Patryk Górski

Pojedynek Denisa Labrygi z Makhmudem Muradovem to nie tylko walka wieczoru na FAME MMA 30: Icons, ale i jedno z najważniejszych starć w całej historii freak fightów. Do oktagonu federacji podczas jubileuszu weszło jej dwóch turniejowych zwycięzców, aby w formule K-1 zawalczyć o tytuł najlepszego zawodnika kategorii ciężkiej. Polak dwukrotnie padł na matę, a o wyniku zadecydowali sędziowie.

Makhmud Muradov i Denis Labryga podczas ważenia; Muradov trzyma pas mistrzowski na scenie z wywiadem.
Makhmud Muradov, Denis Labryga

FAME MMA 30: Icons zapowiadała się jako gala, która dostarczy fanom mnóstwa niezapomnianych wrażeń. Organizacja do występu na swoim jubileuszu zakontraktowała takie gwiazdy, jak Marta "Linkimaster" Linkiewicz, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas, Alberto Simao, zwycięzca Golden Touranment Denis Labryga czy były zawodnik UFC i triumfator S-Class Mercedes Makhmud Muradov.

FAME MMA ma nowego mistrza, gwiazdor nie dał szans rywalowi. Werdykt sędziów nie pozostawia złudzeń

Starcie Labrygi z Muradovem zostało main eventem gali w Gliwicach i okazało się dokładnie tym, czego oczekiwaliby od niego fani. Od początku nie zabrakło w nim emocji, a kolejne wymiany ciosów nie dawały widzom pewności, który z panów zdobędzie pas mistrzowski wagi ciężkiej FAME MMA.

Nowy król wagi ciężkiej. Oto zwycięzca walki wieczoru na FAME MMA 30

Rozstrzygnięcie nadeszło dopiero po pełnym dystansie, a jednogłośnym zwycięzcą pojedynku dwóch turniejowych mistrzów FAME MMA został Makhmud Muradov. Uzbek swoim doświadczeniem zdobytym w UFC i OKTAGON MMA po ciężkim boju zdołał wypunktować jednego z najlepszych freak fighterów w Polsce.

Labryga w 1. rundzie skutecznie okopał nogę byłego zawodnika UFC, ale ostatecznie to i tak on był liczony przez sędziego po jednym z ciosów wyprowadzonych przez Muradova.

Kolejna odsłona starcia zagwarantowała fanom prawie identyczny scenariusz jak poprzednia. Zawodnik z Polski ponownie próbował zyskać przewagę i kontynuował plan skupiony na celnych kopnięciach w stronę Uzbeka. Ten jednak również celnie trafiał, a jeden z ciosów doprowadził nawet do drugiego liczenia Labrygi przez sędziego.

FAME MMA ma nowego mistrza, gwiazdor nie dał szans rywalowi. Werdykt sędziów nie pozostawia złudzeń

Patryk Górski
Patryk Górski

Ostatnie trzy minuty to otwarte ataki z obu stron. Labryga nie miał już nic do stracenia i ruszył na przeciwnika, ale jego rywal w dalszym ciągu kontrolował przebieg rundy i nie naciął się na żaden groźny cios ze strony swojego oponenta. Muradov za każdym razem był o krok przed nim i doskonale przewidywał kolejne ruchy Polaka w oktagonie.

Muradov wyjeżdża z PreZero Areny w Gliwicach jako nowy król wagi ciężkiej, zapisując się na kartach historii jubileuszowej gali FAME MMA 30.

Dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie twarzą w twarz, patrząc sobie w oczy z poważnym wyrazem twarzy; pomiędzy nimi mikrofon z napisem FAME trzymany przez osobę w tle, sugerujący medialne wydarzenie, prawdopodobnie konferencję przed walką.
FAME MMA 30: Denis Labryga vs Makhmud Muradov
Grupa mężczyzn stojących w oktagonie po gali MMA, centralnie mężczyzna trzymający pas mistrzowski, po lewej zawodnik w czarno-żółtym stroju sportowym, reszta osób ubrana w odzież codzienną, wokół sportowa atmosfera i światła areny.
Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29
Zawodnik MMA w stroju sportowym obejmuje trenera lub członka swojego zespołu z wyrazem radości na twarzy. W prawym górnym rogu znajduje się wstawione zdjęcie innego zawodnika, który unosi pięść w geście zwycięstwa na tle areny sportowej.
Makhmud Muradov i Izu Ugonoh, FAME 29
FAME MMA 26: Denis Labryga
FAME MMA 26: Denis Labryga
