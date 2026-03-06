Tak Nawrocki chce obronić Polaków. Alternatywa dla SAFE. Gwiazdor reaguje. "Bierzmy obydwa"

Program SAFE budzi emocje wśród Polaków już od wielu miesięcy. W ostatnim czasie temat nabrał tempa, a kwestia ewentualnego przyjęcia unijnego projektu jest jednym z najgorętszych sporów w polskiej polityce.

Rząd Donalda Tuska bezpośrednio wskazuje, że pieniądze na dozbrojenie armii z unijnej pożyczki są niezbędne, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo. Opozycja jest natomiast zdania, że podpisanie dokumentów o przystąpieniu do SAFE uczyni z Polski kraj, który jest trzymany "na łańcuchu" przez UE.

Politycy różnych ugrupowań debatują zatem między sobą, wymieniając kolejne argumenty za i przeciw programowi. A Karol Nawrocki w środę, 4 marca, po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim ogłosił swój własny pomysł na to, w jaki sposób Polska może zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. - Tutaj państwa zaskoczę, bo nie spotkaliśmy się dzisiaj po to, abym deklarował, jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie SAFE. Ta decyzja nadejdzie - zaznaczył na wstępie Nawrocki.

- Mamy dla SAFE konkretną polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi. Więc jest to SAFE 0 proc. W tym pomogły oczywiście inwestycje, ale także zakup i kumulowanie polskiego złota przez Narodowy Bank Polski - powiedział, wskazując wcześniej na posiadanie przez kraj znacznie wyższych aktywów niż 185 mld. zł potrzebnych na sfinansowanie polskiego bezpieczeństwa w najbliższych 5 latach.

Nawrocki ogłasza alternatywę dla SAFE. Gwiazdor podsumował ruch prezydenta. "Brawo"

Niezbędna do przyjęcia prezydenckiej inicjatywy jest przychylna opinia samego Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz gabinetu Donalda Tuska. Głosy pierwszej dwójki są już wszystkim znane, a premier Polski został przez nich wezwany do zaangażowania polskiego rządu w tym trójkącie.

Deklaracje Nawrockiego odbiły się szerokim echem w mediach, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Na komentarz w sprawie bezpieczeństwa Polski pokusił się także były bokser i popularny zawodnik freak fightów, Marcin Najman.

- Kwestia uzbrojenia Wojska Polskiego powinna być wyciągnięta ponad wszystkie spory polityczne. [...] Mamy program Safe i super! Dziś Prezydent Nawrocki dorzucił opcję Polski Safe i też super! Brawo za ten pomysł! Dlaczego mamy wybierać? Bierzemy obydwa! - napisał.

Zdaniem popularnego "Cesarza" jeden program wcale nie wyklucza drugiego, a Polska powinna przystąpić do realizacji obydwu z nich. Najman ponadto umieścił na swoim profilu na platformie X szczegółowy plan działania, który w dokładny sposób prezentuje, w jaki sposób rząd mógłby rozdysponować aktywa pochodzące z unijnego oraz polskiego SAFE.

- Kupujemy i produkujemy broń wedle ustaleń z programu SAFE. Za Polski Safe budujemy flotę niszczycieli podwodnych o napędzie jądrowym i rozpoczynamy prace nad polskim lotniskowcem PL Jan III Sobieski - dodał.

Jaką decyzję podejmie polski rząd wobec pomysłu Karola Nawrockiego? Niewykluczone, że przekonamy się o tym w najbliższym czasie.

