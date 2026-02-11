Tajemniczy wpis legendy FAME MMA. Fani są zgodni, on wraca

Amadeusz Roślik jest sprawcą jednego z najbardziej brutalnych nokautów w historii FAME MMA. Popularny "Ferrari" podczas FAME MMA 7 najpierw serią ciosów trafił Adriana "Polaka" Polańskiego, a gdy ten bezwładnie spadał na ziemię, dodał do tego jeszcze "soccer kicka" wymierzonego prosto w głowę.

Pojedynek wspomnianej dwójki mimo ogromnej deklasacji ze strony "Ferrariego" zakończył się zwycięstwem "Polaka". Roślik został zdyskwalifikowany przez sędziego za kopnięcie rywala w parterze - powtórki pokazały, że Polański faktycznie znajdował się już na macie. Dawne kontrowersje wokół Amadeusza nie przeszkodziły jednak FAME MMA w wybraniu go na najlepszego zawodnika dekady, a wspomniane starcie na walkę dekady podczas gali FAME Awards.

Zawodnik dekady FAME MMA powraca. To on jest autorem brutalnego nokautu

W ostatnim czasie "Ferrari" znów dał o sobie znać fanom. Wszystko za sprawą tajemniczego wpisu, który pojawił się na jego profilu na platformie Instagram. Zawodnik udostępnił na nim krótkie nagranie z napisem "FAME", a także opatrzył je pytaniem. - Mówi wam coś numer 30? - napisał.

Ten ruch fani oceniają jednoznacznie - według nich popularny "Ferrari" będzie kolejnym ogłoszonym zawodnikiem do walki na FAME MMA 30: Icons. Jako potencjalnego rywala dla gwiazdora wskazuje się Pawła Bombę, z którym Roślik mierzył się kilka lat temu na gali High League, wówczas zwycięstwo padło łupem Amadeusza.

Sam Bomba w trakcie rozmowy z "Szalonym Reporterem" wskazał, że"Ferrari ma coś, co należy do niego". Zawodnikowi oczywiście chodziło o zwycięstwo w ich walce.

Już wkrótce organizacja powinna odkryć więcej kart swojej nadchodzącej gali FAME MMA 30: Icons. Niewykluczone, że wystąpi na niej również największa legenda federacji -Amadeusz "Ferrari" Roślik. Na ten moment fanom nie pozostaje jednak nic innego, jak po prostu czekać na oficjalne potwierdzenie. Wydarzenie odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach.

FAME MMA 19: Ferrari - Tańcula Fame MMA materiały prasowe

Amadeusz "Ferrari" Roślik szlifuje formę w trakcie treningów w Tajlandii interia INTERIA.PL

FAME MMA 23: Alan Kwieciński vs Amadeusz "Ferrari" Roślik i Dariusz Roślik Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA 17. Trener "Szczurka" analizuje walkę Łaszczyk - Ferrari. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV