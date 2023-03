Tajemnicza śmierć ulubionego wojownika Kadyrowa. Wystarczył jeden błąd

Praca dla Kadyrowa ważniejsza niż kariera

Informacja o śmierci Edilowa pojawiła się 29 grudnia 2022 roku i momentalnie wzbudziła mnóstwo wątpliwości. Jak to możłiwe, że człowiek, który długo był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Ramzana Kadyrowa (był z nim blisko na tyle, że ten "powierzył" mu do opieki swoich synów) nagle znika w niewyjaśnionych okolicznościach?

Edilow wkupił się w łaski dyktatora w momencie, kiedy ten zapragnął stworzyć swój własny klub MMA. Był w nim jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników aż w końcu stał się dumnym reprezentantem szkoły Kadyrowa na świat. To doprowadziło do debiutu Edilowa w UFC we wrześniu 2017 roku (kontrakt z federacją podpisał już w 2015, ale musiał odczekać 15 miesięcy kary za wykrycie w jego organizmie niedozwolonych środków). Był to debiut imponujący, przez TKO pokonał Bojana Mihajlovicia, a z pierwszych rzędów trybun oglądała to cała świta Kadyrowa. Miał wtedy 26 lat i całą karierę przed sobą, była to jednak jego ostatnia zawodowa walka w życiu.