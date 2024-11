Szykuje się hit. Gwiazdor rzucił wyzwanie mistrzowi olimpijskiemu, walczył w UFC

Kariera Szymona Kołeckiego dzieli się na dwa etapy. Jako sztangista Polak sięgnął szczytu, ponieważ ma na swoim koncie dwa medale przywiezione z igrzysk olimpijskich. Ogromne powody do radości kibicom dał on zwłaszcza w Pekinie, gdy nie było na niego mocnych w kategorii do 94 kilogramów. Po zakończeniu przygody z podnoszeniem ciężarów, sportowiec postawił na mieszane sztuki walki. Jego ogromna popularność zaowocowała w końcu kontraktem z KSW. Pod egidą czołowej europejskiej federacji pokonał między innymi Mariusza Pudzianowskiego czy Damiana Janikowskiego.

Reklama