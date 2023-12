⁠Szykuje się głośna walka. Były reprezentant Polski pod ostrzałem. "Bananowy lamus"

As Sportu

Jakub Kosecki wdał się w konflikt z gwiazdą polskiej sceny freakfightowej

Mimo że do walki pozostało wiele tygodni, świeżo zakontraktowany zawodnik zdążył wdać się w konflikt ze znaną i kontrowersyjną w świecie freakfightów postacią - Natanem "Bogiem Estetyki" Marconiem. Po zakończeniu gali Fame MMA: Reborn Kosecki za pośrednictwem Instagrama "wbił szpilkę" Marconiowi .

"Waży to twoja kupa w gaciach z Dsquared2, które dostałeś od bogatego tatusia. Tak samo, jak całą twoją karierę. Ty mnie pokrako zaczepiałeś na trybunach i w wywiadach, więc już za późno. Witamy w grze. Dajcie mi tego bananowego lamusa, to odechce mu się freakfightów. Dodajcie jeszcze jakiegoś jego koleżkę z Monaru, to przynajmniej zarobią na trzymiesięczną terapię odwykową. Będzie dobra rozgrzewka przed Szeligą i Denisami - napisał Marcoń.