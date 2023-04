Nieoczekiwany przebieg walki Adesanya - Pereira

W pierwszej rundzie Nigeryjczyk miał tylko nieznaczna przewagę. Częściej korzystał z uderzeń bokserskich, ale nic jeszcze nie wskazywało na nokaut. Co więcej, w drugim starciu to Brazylijczyk zamknął rywala pod siatką. Liczba ciosów, jaka spadła na Adesanyę wskazywała na to, że walka nie potrwa długo. I rzeczywiście, przy czym zwrot był zaskakujący. Nigeryjczyk odgryzł się prawym sierpowym i powalił Pereirę skutecznie.