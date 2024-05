Szpilka zadał "cios" i wtedy zdarzyło się to. Poszła mocna kontra

Starcie Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem jest jednym z najbardziej interesujących pojedynków najbliższej gali KSW. Między wojownikami nie ma złej krwi, ale nie brakuje "pstryczków" z obu stron. W poniedziałek w galerii "Złote Tarasy" odbyła się oficjalna konferencja poprzedzająca zbliżające się wydarzenie. Doszło tam do małej sprzeczki słownej, przy której "Szpila" nadział się na małą kontrę. A wszystko zaczęło się od pytania do Wrzoska dotyczącego... p erfum od byłego boksera.

- Liczę, że nie będę smakował Artura pięści. Przygotowywałem się na to, żeby walka odbyła się bez szwanku z mojej strony. Tak że jeśli Artur ma jakiś prezent dla mnie... - powiedział zawodnik z Warszawy.

- Nie no, bez szwanku to raczej się nie odbędzie. I z mojej i z twojej strony. Wydaje mi się, że ciężko będzie to obejść - wtrącił się w zdanie Szpilka.