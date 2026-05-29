Szpilka wyłożył karty na stół. Głośny powrót po 12 latach stał się faktem

Patryk Górski

Artur Szpilka powoli przygotowuje się do walki z Augusto Sakaiem na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Polski pięściarz sięgnął w tym celu po pomoc prawdziwego fachowca. Po 12 latach zawodnik ponownie połączył siły z trenerem, który w przeszłości pomógł mu pokonać Tomasza Adamka. - Pierwsze zajęcia nie były łatwe - komentuje Fiodor Łapin.

Artur Szpilka podczas przygotowań do walki na galę XTB KSW 120 w Gdyni.
Już za półtora miesiąca KSW zawita do Trójmiasta, gdzie 18 lipca ma się odbyć gala XTB KSW 120. Jednym z najgłośniejszych zestawień w okrągłej klatce organizacji w trakcie wieczoru z pewnością będzie starcie Artura Szpilki z byłym pretendentem do pasa wagi ciężkiej Augusto Sakaiem.

Szpilka zdaje się traktować swoją karierę w MMA naprawdę poważnie. W tym celu zwrócił się z pomocą do swojego dawnego trenera Fiodora Łapina. Rosjanin, który od lat mieszka w Polsce, w przeszłości przygotowywał pięściarza do walki m.in. z Tomaszem Adamkiem. Drogi obu panów rozeszły się natomiast w 2015 r., kiedy zawodnik podjął decyzję o wylocie do USA.

Szpilka już się nie kryje. Łączy siły z Łapinem

W czwartek, 28 maja, oficjalny profil KSW wspólnie ze Szpilką udostępnili w mediach społecznościowych nagranie z jego treningu. Wielu kibiców byłego pięściarza zdziwił wówczas fakt, że w materiale pojawił się także dawny trener zawodnika. Dość szybko stało się jednak jasne, że panowie ogłosili w ten sposób nawiązanie ponownej współpracy.

- Pierwsze zajęcia nie były łatwe, natomiast bardzo szybko przypomniał sobie pewne rzeczy. (...) To są fajne zajęcia. Cieszę się, że mogę pomóc Arturowi. Dużo się pozmieniało i cieszę się, że mogę mu zaoferować coś, co może mu pomóc wygrywać walki i być szczęśliwym - skomentował sprawę Łapin w krótkiej rozmowie z KSW.

Ogłoszenie odbiło się szerokim echem i zostało niezwykle ciepło przyjęte przez fanów Szpilki. - "Fajnie was widzieć razem", "Stara miłość nie rdzewieje", "Arturowi pewność siebie wskoczyła plus 20 proc. mając trenera Łapina obok siebie", "Fajnie znów widzieć tych dwóch ludzi razem" - czytamy w sekcji komentarzy na platformie Instagram.

Czy współpraca Szpilki z Łapinem ponownie przełoży się na sukcesy sportowe? Przekonamy się już za kilka tygodni podczas gali XTB KSW 120. Warto odnotować, że doświadczony szkoleniowiec jest tylko jednym z kilku trenerów przygotowujących Artura do tej walki.

