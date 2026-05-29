Szpilka wyłożył karty na stół. Głośny powrót po 12 latach stał się faktem

Już za półtora miesiąca KSW zawita do Trójmiasta, gdzie 18 lipca ma się odbyć gala XTB KSW 120. Jednym z najgłośniejszych zestawień w okrągłej klatce organizacji w trakcie wieczoru z pewnością będzie starcie Artura Szpilki z byłym pretendentem do pasa wagi ciężkiej Augusto Sakaiem.

Szpilka zdaje się traktować swoją karierę w MMA naprawdę poważnie. W tym celu zwrócił się z pomocą do swojego dawnego trenera Fiodora Łapina. Rosjanin, który od lat mieszka w Polsce, w przeszłości przygotowywał pięściarza do walki m.in. z Tomaszem Adamkiem. Drogi obu panów rozeszły się natomiast w 2015 r., kiedy zawodnik podjął decyzję o wylocie do USA.

Szpilka już się nie kryje. Łączy siły z Łapinem

W czwartek, 28 maja, oficjalny profil KSW wspólnie ze Szpilką udostępnili w mediach społecznościowych nagranie z jego treningu. Wielu kibiców byłego pięściarza zdziwił wówczas fakt, że w materiale pojawił się także dawny trener zawodnika. Dość szybko stało się jednak jasne, że panowie ogłosili w ten sposób nawiązanie ponownej współpracy.

- Pierwsze zajęcia nie były łatwe, natomiast bardzo szybko przypomniał sobie pewne rzeczy. (...) To są fajne zajęcia. Cieszę się, że mogę pomóc Arturowi. Dużo się pozmieniało i cieszę się, że mogę mu zaoferować coś, co może mu pomóc wygrywać walki i być szczęśliwym - skomentował sprawę Łapin w krótkiej rozmowie z KSW.

Ogłoszenie odbiło się szerokim echem i zostało niezwykle ciepło przyjęte przez fanów Szpilki. - "Fajnie was widzieć razem", "Stara miłość nie rdzewieje", "Arturowi pewność siebie wskoczyła plus 20 proc. mając trenera Łapina obok siebie", "Fajnie znów widzieć tych dwóch ludzi razem" - czytamy w sekcji komentarzy na platformie Instagram.

Czy współpraca Szpilki z Łapinem ponownie przełoży się na sukcesy sportowe? Przekonamy się już za kilka tygodni podczas gali XTB KSW 120. Warto odnotować, że doświadczony szkoleniowiec jest tylko jednym z kilku trenerów przygotowujących Artura do tej walki.

Artur Szpilka

Artur Szpilka

Artur Szpilka KSW





