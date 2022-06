Szpilka wszedł do świata MMA, a teraz wyzwanie rzuca mu…Marcin Najman!

Szpilka mówił w ostatnich tygodniach o tym, że boks nie daje mu już żadnych emocji. Polski zawodnik znudził się ringiem, a nowych wyzwań postanowił poszukać w oktagonie. Jego pierwszym rywalem w formule MMA był Sergiej Radczenko, z którym ponad dwa lata temu walczył jeszcze na zasadach bokserskich.

KSW 71: Szpilka zaczepiony przez Najmana

Szpilka pokonał Ukraińca w drugiej rundzie. Co ciekawe - chętnie sprowadzał walkę do parteru, co dla niego, jako boksera, zapewne nie było naturalnym zachowaniem. Do wyniku pojedynku odniósł się na Twitterze Marcin Najman.

Zawodnik z Częstochowy napisał, że chciałby zawalczyć ze Szpilką w formule MMA. Najman uważa, że w tej dyscyplinie byłby faworytem.

W ostatnich dwóch walkach - podczas własnych gali MMA-VIP 3 i MMA-VIP 4 Najman pokonał kolejno Ryszarda Dąbrowskiego i Mirosława Dąbrowskiego.

Jakub Żelepień, Interia