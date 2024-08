Szpilka przerwał milczenie. Zdradził szczegóły powrotu oraz nazwisko rywala

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Artura Szpilki. Zawodnik federacji KSW po walce z Arkadiuszem Wrzoskiem narzekał na problemy zdrowotne i trafił nawet do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nim. Sportowiec powoli przygotowuje się do powrotu. W jednym z najnowszych wywiadów zdradził sporo szczegółów na ten temat. Kibice poznali choćby nazwisko potencjalnego przeciwnika.