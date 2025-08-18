Szpilka po rozmowie z szefem KSW. Zawodnik już tego nie ukrywa, zadecydowano o jego przyszłości

Artur Szpilka dość szybko odnalazł się w mieszanych sztukach walki i niemal od razu stał się jedną z największych gwiazd KSW. Jednym z czynników jest na pewno to, że zawodnik wnosi wiele uśmiechu do federacji i bardzo często zaskakuje pomysłami. Jego wejścia do klatki nierzadko stają się hitem Internetu. Jednak i w klatce Szpilka radzi sobie bardzo dobrze. W pięciu dotychczasowych pojedynkach przegrał tylko raz i to z nie byle kim.

W maju 2024 roku został szybko pokonany przez Arkadiusza Wrzoska, ale jak później przyznawał sam Szpilka, niepotrzebnie się "podpalił" i zbyt optymistycznie próbował wejść w pojedynek. Ostatnią walką pięściarza był natomiast pojedynek na gali XTB KSW 105 w kwietniu tego roku. Szpilka zmierzył się wówczas z legendą sportów walki, Errolem Zimmermanem.

Szpilka uchylił rąbka tajemnicy. Wiadomo, co z przyszłością pięściarza

Choć reprezentant Polski nie był faworytem, nadspodziewanie szybko poradził sobie z bardziej doświadczonym rywalem i w dodatku wygrał przez poddanie. Spodziewano się, że jeśli Szpilka ma wygrać, to przez nokaut. Tymczasem pięściarz postanowił zaskoczyć i udusił przeciwnika. Fani zadają sobie pytania, kto będzie kolejnym rywalem 36-latka? Dotychczas niewiele mówiło się o następnej walce Szpilki. Sam zawodnik postanowił jednak uchylić rąbka tajemnicy.

W mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym opowiedział, kiedy można spodziewać się jego powrotu do klatki. "Jestem właśnie po rozmowie z Martinem (Lewandowskim, szefem KSW - przyp.red.). Mogę wam powiedzieć, że wracam do klatki pod koniec tego roku" - zdradził pięściarz. Kto będzie jego rywalem? Tego na razie Szpilka nie zdradził, ale również postanowił rozbudzić nadzieje.

"Mega mocne nazwisko. Chyba taki pierwszy sprawdzian w MMA" - powiedział tajemniczo. "Nie mogę się doczekać. Mogę tylko powiedzieć, że powrót po ponad dekadzie. To miejsce, w którym kiedyś walczyłem. Tak że nie mogę się doczekać. KSW jestem gotowy" - zakończył Szpilka.

