Artur Gac, Interia: Zawsze lubię popatrzeć na mowę ciała, czy ona jest pozytywna, czy widać dużo dobrej energii i dostrzegam u ciebie, że to wszystko się absolutnie zgadza. Myślę, że to zawsze jest dobrą zapowiedzią i zwiastunem tego, co może się wydarzyć.

Artur Szpilka: - Dokładnie tak. Wiadomo, że to ma bardzo duże znaczenie, ale czasami jest tak, że wszystko jest dobrze, a i tak, kurczę, coś nie wychodzi. Z drugiej strony naprawdę wszystko zostało zrobione perfekcyjne, dodatkowo powrót do Fiodora Łapina. Arbi Szamajew w narożniku, Kostuś, Materla. Wszyscy moi ludzie. Na miejscu będzie też trener Łapin, to nasz powrót po 12 latach. Te wszystkie rzeczy naprawdę mają się świetnie, jest super, do tego walczę z zawodnikiem bardzo dobrym, tak że się cieszę.

Historia z trenerem Łapinem też pokazuje, jak przewrotne bywa życie. "Nigdy nie mów nigdy" - aż chciałoby się przypomnieć te mądre słowa.

- Tak, ale trener powiedział, że w boksie nie ma powrotu. Nigdy tego bardziej nie rozszerzył. A poza tym on nie jest moim głównym trenerem. To jest zupełnie coś innego, ja po prostu przyszedłem do niego i sobie boksujemy. Zawsze mieliśmy bardzo dobry kontakt i to też pewnie dlatego zdecydowało o tym, że znowu mnie trenuję.

Dalej drzemie w nim to wszystko, co zapamiętałeś jeszcze z boksu?

- Taaaaaak! Powiem ci więcej, odkąd przyszedłem do niego, jest rewelacja. Cieszę się, jak małe dziecko. To jest na pewno teraz jeden z ważniejszych momentów w mojej karierze.

To człowiek, do którego zawsze miałeś ogromny respekt, zawsze szanowałeś, więc jego zdanie nadal mnóstwo waży. Jeśli więc ktoś jeszcze ma w ciebie wtłoczyć dobre elementy, trener Łapin wydaje się być tego gwarantem.

- Tak jest. A przede wszystkim spędziliśmy na sali troszeczkę czasu razem i zna mnie, jak nikt inny. Po pierwszych treningach wróciły mi nogi, ja już nie stoję, to jest coś niesamowitego. Nawet Kostuś mówił: "chłopie, zacząłbyś chodzić na nogach" i to się dzieje. A pracę nóg mi przerwało, bo już zapomniałem o swoich podstawach i tego, skąd się wywodzę. A tutaj znowu wszystko zaczęło działać.

Kiedyś w boksie w swoim podejściu byłeś zupełnie inny, taki "ura bura król podwóra", a teraz widzę też pełen respekt do rywala. On nie ma wspaniałej passy, przegrał sześć z ośmiu ostatnich walk, ale jest przede wszystkim doświadczony i to jest zawsze ogromne wyzwanie.

- Ale on nie przegrał z nikim przed czasem. To jest gość, który z De Friesem walczył pięć rund, czy znokautował Marcina Tyburę w UFC. To naprawdę ciężki zawodnik. Więc bardzo się cieszę, przede mną kolejne doświadczenie.

Na początku rozsądnie podchodziłeś do przejścia z boksu do MMA, chcąc poznać tę dyscyplinę, a przede wszystkim z zawodnika jednowymiarowego, odnaleźć się w takiej zbitce różnych sportów walki. Czy w tej chwili powoli stawiasz przed sobą wyższe cele sportowe, czy to jeszcze nie ten moment?

- Oczywiście, że tak. Przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że u mnie wróciła znowu chęć rywalizacji. I to bardzo mi się podoba. Ja znowu jestem szczęśliwy właśnie z tego powodu.

Artur Szpilka wybiegł z kościoła. "Zawsze ten sam", a jakby zupełnie inny. "Pan Bóg nakierował nasze drogi"

To niezwykle cenne. Miałem wrażenie, że w pewnym momencie to w tobie przygasło.

- Dokładnie tak, a teraz znowu na nowo wróciło. Ja zawsze się cieszę, gdy z czegoś czerpię radość, a tutaj jest niewątpliwa radość. Naprawdę dawno tak nie miałem, żeby się tak cieszyć z danej rzeczy.

Dzisiaj to jest ogromne wyzwanie w zawodowym sporcie, by rozbudzać w sobie ciągły apetyt do wygrywania, by presja i ciężar oczekiwań nie stępiły głodu rywalizacji o zwycięstwa. Mamy przykłady Igi Świątek, Julii Szeremety, teraz ty się do tego przyznałeś.

- To prawda, jest to piekielne wyzwanie, tyle że u mnie to funkcjonuje trochę inaczej. Walka była zawsze moim całym życiem. Ja zawsze walczyłem. Znasz moją książkę, zresztą sam znasz mnie już trochę czasu, więc wiesz, że w moim życiu cały czas była walka i ona nigdy się nie skończyła. Więc u mnie się nie zmienia za dużo, bo kocham to robić, tylko ja sobie poukładałem w głowie, co w życiu jest dla mnie ważne albo ważniejsze. I to jest dla mnie teraz źródłem szczęścia, że po prostu potrafię oddzielić to co jest ważne od tego, co jest mniej ważne, a sporty walki zawsze dawały mi radość. Dzisiaj, poprzez doświadczenia i poprzez rany, jakie dostałem w życiu, stałem się zupełnie innym człowiekiem. Wcześniej nie byłbym gotowy na to, a dzisiaj uważam, że jestem w swoim prime. Na pewnie swoim mentalnym prime. To moje największe osiągnięcie.

Jeśli tak, to wspaniale.

- Ale ciało tak samo nie odstaje. Kurczę, bardzo nie mogę doczekać się tej walki, bo nie ukrywam, że znowu pojawiło się we mnie coś takiego, jak...

- Jeśli mam być z tobą całkowicie szczery, to trochę czuję się jak przed walką z Tomkiem Adamkiem. Czyli bardzo duże wyzwanie na tamten okres mojej kariery, przecież nie byłem faworytem, ale miałem dużo do wygrania. I dzisiaj tak samo się czuję przed tym pojedynkiem. Bardzo ciężko trenowałem i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo zrobiłem naprawdę ogromne postępy. Chcę to wszystko pokazać w klatce.

Twoją przemianę znam doskonale. Ale zwróciłem też uwagę na przeciekawą rzecz. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych mignęło mi twoje zdjęcie, a pod nim kilka komentarzy kibiców, którzy zwrócili uwagę, że temu człowiekowi to już po prostu nawet z oczu inaczej patrzy, że bije z nich dobro i ciepło.

- Arturo, ja jestem też takim człowiekiem, który w życiu już trochę widział. I wychodzę z tego założenia, że ten sam tłum, który będzie cię oklaskiwał, będzie cię poniżał jak przyjdzie coś nie tak. Ja już się tego nauczyłem. Wiem, kto był ze mną, jak było najtrudniej, że trwali tylko nieliczni i ja się na nich skupiam. Oczywiście sam też nie byłem zupą pomidorową, żeby smakować każdemu, ale to też wynikało z wielu rzeczy. Dzisiaj jestem innym człowiekiem właśnie przez te doświadczenia. Gdybym ich nie miał, pewnie nie wiedziałbym pewnych rzeczy o życiu. Uważam, że tak naprawdę największe lekcje daje nam życie. Wiesz, co jest piękne w tym wszystkim?

Powiedz.

- Największym moim zwycięstwem jest to, że skończyłem raz na zawsze z narkotykami. I powiem ci więcej, będę gonił ludzi, którzy się przy mnie znajdują i biorą narkotyki albo inne rzeczy. Koniec! Nie chcę mieć z takimi ludźmi nic do czynienia, bo niszczą zdrowie młodym chłopakom. Osoba mi bliska jest ćpunem i boli mnie to bardzo, jest mi przykro. Nie mam na to wpływu, bo nie mam jej pod moim dachem, ale to jest straszne, jak się tak słucha, rozmawia. Mówię ci, serce się kraje. Do tego stopnia, że w głowie się nie mieści. Ma dzieci, chciałem pomóc, ale jest tragedia. Non stop ćpa, jakieś mefedrony, ja nigdy takich rzeczy nie próbowałem. Zawieźliśmy tę osobę na leczenie, ale się wypisała, wymyślając sobie że chcieli ją pobić.

Polski olbrzym kontra "Niszczyciel", wielka walka w Ameryce. Joshua reaguje

Zawsze myślałem, że akurat ty, swoją osobowością i charyzmą, będziesz w stanie na taką osobę wpłynąć.

- Ja też tak myślałem, ale przekonałem się, że z taką osobą trzeba byłoby non stop przebywać. Chociaż i tak pewnie nie sposób byłoby upilnować. Na razie sama nie chce, a w takiej sytuacji nie ma szans, by ją zmusić. Dlatego mam jeszcze większą nienawiść do ludzi z narkotykami. Ja miałem to szczęście w życiu, że miałem cel sportowy, wcześniej boks był zawsze na pierwszym miejscu. I na pewno też czuwała nade mną Boża opatrzność. Dopiero od siedmiu lat jestem wolnym człowiekiem od tego całego gó***. Dlatego dzisiaj ludzi związanych z narkotykami odcinam od siebie. Mam taki radar, że w sekundzie rozpoznam, czy ktoś jest naćpany i wtedy od razu słyszy: "wyjazd". Gonię takich ludzi, bo sam w tym byłem i wiem, że nie może być pobłażania.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Artur Szpilka MARCIN JASINSKI/ARENA AKCJI Newspix.pl

Artur Szpilka (na pierwszym planie) sercem i czynami wspiera legendarnego Marka Piotrowskiego Marek Kudelski AGENCJA SE





Artur Gac: Nie odbierałbym Hubertowi Hurkaczowi mentalności. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport