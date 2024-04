Szpilka ma poważny problem? Mocne "ciosy" od rywala, padły ważne słowa

Największym problemem Artura w tej walce tak naprawdę będzie to, że bardzo poważnie go traktuję. Nie jak reszta środowiska, nie podchodzę do niego jak do zawodnika, który wraca po kontuzjach, który nie miał jakichś wielkich wyzwań w tym MMA, który już dawno dążenie do wielkich walk zakończył.

~ powiedział Arkadiusz Wrzosek.