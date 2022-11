Szpilka już po operacji. Przedstawił szczegóły swojej choroby

Szpilka wcale nie był faworytem starcia z Wrzoskiem , ale kibice ostrzyli sobie zęby na to starcie. Przy okazji doceniając, że były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie znów zdecydował się na duże wyzwanie, tym razem w sporcie, którego dopiero się uczy.

Artur Szpilka: Nawet wstawanie z łóżka było ogromnym bólem

- Niestety, ale przez długi czas leczyłem skutki choroby, a nie przyczyny, co doprowadziło do pogorszenia mojego stanu. Już przy poprzedniej walce odczuwałem duży dyskomfort spowodowany rwą kulszową i maskowałem go lekami przez co kontuzja się powiększała. W ostatnim czasie nawet codzienne czynności takie jak wstanie z łóżka, przynosiły mi ogromny ból. Wczoraj musiałem poddać się operacji przepukliny kręgosłupa. Przede mną czas rekonwalescencji i odpoczynku - napisał Szpilka w swoich mediach społecznościowych.