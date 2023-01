Michał Materla oczyszczony! "Zostały prawomocnie umorzone wszystkie zarzuty"

- Ja uważam, że to jest bicie piany przez CBŚ, bo musieli kogoś znanego "dokleić" do tej sprawy. Wszystkim, co ten chłopak robi, jest tylko trenowanie. Przecież widzimy to na własne oczy. Michał większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie ciężko trenuje, a będąc w Polsce jego życie też kręci się wokół sali treningowej. Kiedy on miałby czas to robić? A co, może w wolnej chwili został mistrzem federacji KSW? O czym tu w ogóle rozmawiać? (...)Odpowiem w ten sposób: ostatnimi czasy zauważyłem, że bardziej trzeba się bać przedstawicieli prawa niż kogo innego. Funkcjonariusze państwowi teraz mogą zrobić z tobą wszystko i "przykleić" do ciebie, bo szukają wyników - mówił Chalidow - cały wywiad do przeczytania TUTAJ !