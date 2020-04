Marcin Najman przeżywa renesans swojej popularności, choć nie ma on nic wspólnego z poprawą wyników sportowych. Teraz zawodnik sztuk mieszanych postuluje... diagnostykę i leczenie wybitnych sportowców poza kolejnością. Jego wpis spotkał się z ogromną falą krytyki. Nie wiadomo też, jak zamierza oddzielić sportowców wybitnych od mniej wybitnych.

W ostatnich dniach wokół Marcina Najmana jest bardzo gorąco. Mimo pandemii koronawirusa odbyła się jego walka w FAME MMA. 41-latek przegrał z Piotrem Piechowiakiem - kulturystą i debiutantem w sportach walki. Najman został znokautowany już w pierwszej rundzie.

Od tamtej pory były pięściarz snuje przypuszczenia na temat swojej walki pożegnalnej, m.in. publicznie ścierając się z Tomaszem Adamkiem. W rozmowie z Interią chęć wejścia z Najmanem do klatki wyraził Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski w piłce nożnej. - Mam za sobą jeden występ, ale byłem w klatce przez dziewięć minut. On w pięciu walkach uzbierał może ze cztery minuty - powiedział "Świr" w rozmowie z Interią (całość możesz przeczytać tutaj).





Teraz szerokim echem odbił się kontrowersyjny pomysł Najmana. Uważa on, że wybitni polscy sportowcy powinni być diagnozowani i leczeni poza kolejnością.



"W tym miejscu apeluje do Pani Minister Sportu, aby wprowadzić program , dla największych Polskich Mistrzów Sportu ( w końcu nie ma ich tak wielu) który pozwalałby na leczenie i diagnostykę ich poza kolejnością tak jak mają oficerowie Wojska Polskiego i najwyżsi urzędnicy państwowi" - napisał na swojej stronie na Facebooku Najman (pisownia oryginalna).



"A zupełnym skandalem jest to, że wybitni Polscy Mistrzowie, którzy przez lata sławili Polskę na całym świecie, tacy jak Tomasz Gollob, Andrzej Gołota, Marian Kasprzyk, czy jak kiedyś Jerzy Kulej, muszą jak wszyscy inni czekać w kolejkach by zrobić jakiekolwiek badanie. To jest skandal ! Powinniśmy się wstydzić, że po latach nie doceniamy tego co zrobili dla Polski" - czytamy w jego wpisie.

Szokujący pomysł został bardzo krytycznie przyjęty przez internautów.



"A to reszta ludzi jest inna, skoro nie jest sławna? I mają czekać dalej w kolejce? Każdy jest równy!", "Dla pana Najmana są równi i równiejsi...", "Nie kompromituj się. To, że ktoś jest mistrzem w swojej dyscyplinie, czyni go kimś lepszym i ważniejszym od zwykłych ludzi? W czym bokser, piłkarz czy tenisista jest lepszy od hydraulika i kierowcy?" - to nieliczne z nadających się do cytowania komentarzy.





