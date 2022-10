Szokujące wyznanie Mameda Chalidowa. Horror trwał siedem lat

Dziś jego gwiazda już nie świeci największym blaskiem, ale pod względem rozpoznawalności 42-latek wciąż należy do absolutnej czołówki. Wyżej, na rynku krajowym, mogą stać akcje tylko Mariusza Pudzianowskiego , dlatego ich walka już jest nazwana wielkim, kasowym sukcesem. Najnowocześniejsza w kraju hala, arena w Gliwicach, 17 grudnia będzie wypełniona do ostatniego miejsca, a obaj zarobią gigantyczne pieniądze .

Mamed Chalidow o depresji: Miałem przerażający sen, w którym...

- Jak wychodziłem do tej walki, to nie wiedziałem, gdzie jestem. Miałem taką sytuację przed walką, że już po rozgrzewce, z rękawicami na dłoniach, zasnąłem. Miałem przerażający sen, w którym wychodzę do walki, mam przeciwnika, ale nie widzę jego twarzy. Wtedy wybudziłem się i koniec. Od tego momentu mnie nie ma. I później, wchodzę do klatce i widzę swój sen, jakbym przewidział przyszłość. Zaczęło mi się kręcić w głowie i w ogóle nie widziałem rywala - wrócił do mrocznych wydarzeń Chalidow, opowiadając to wszystko z dużym przejęciem.