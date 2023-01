Dana i Anna White tłumaczą sytuację. Przesadzili z alkoholem

- Było tam na pewno dużo alkoholu, ale nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Ludzie będą dużo o tym mówić. Tak to wygląda. Zasłużyłem na to - kajał się Dana White, w rozmowie z TMZ.

- Dana i ja jesteśmy małżeństwem od prawie 30 lat. Powiedzieć, że to do niego nie podobne, to jak nic nie powiedzieć. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic podobnego. Niestety w Nowy Rok oboje za dużo wypiliśmy i sytuacja wymknęła się spod kontroli. Przedyskutowaliśmy to i przeprosiliśmy siebie nawzajem. Mam nadzieję, że ludzie uszanują naszą prywatność, ze względu na nasze dzieci - stwierdziła Anna White.