Szokująca propozycja KSW dla FAME. I to od kogo, właściciel wyłożył kawę na ławę

Od kiedy federacje freak fightowe, z FAME MMA na czele pojawiły się na rynku, podejście poszczególnych zawodników sportów walki do nowego tworu było bardzo skrajne i jednoznacznie negatywne. Z czasem jednak organizacja zaczęła stawiać również na walki czysto sportowe, z freak fightową otoczką, co nieco zmieniło obraz.

Nieugięty w swoich ocenach pozostał jednak Martin Lewandowski. Jeden z współwłaścicieli KSW nie miał dobrego zdania o konkurencji i często wbijał szpile w organizacje freak fightowe. Teraz jednak zupełnie innym stanowiskiem na ten temat podzielił się Maciej Kawulski. Nie ukrywa on nawet, że widzi przestrzeń do współpracy.

Właściciel KSW z sensacyjną ofertą dla FAME. Jaśniej już nie mógł, mówi o współpracy

W rozmowie z "Szalonym Reporterem" jasno dał do zrozumieniam, że z jego punktu widzenia, obie federacje nie powinny walczyć, ponieważ obie celują de facto podobnego odbiorcę, proponując nieco inną formę rozrywki. - Nie ma żadnej barykady, jesteśmy po prostu w trochę innych dyscyplinach. Jest widz na jedno i na drugie i pewnie ta grupa gdzieś tam się pokrywa... - rozpoczął.

Kawa/Zieliński - Siegemund/Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ja mam duży szacunek do chłopaków za to, co zrobili. Zawsze powtarzałem, że zdobyć uwagę tak wielu ludzi w Polsce to jest sztuka. Czy to jest dla mnie? Jeżeli chodzi o kibicowanie i obserwowanie - bardzo rzadko. Są impulsy, które mogą mnie zainteresować, ale większość interesuje mnie mniej.

To jednak nie koniec, bo jeden ze współwłaścicieli KSW dodał, że widzi przestrzeń na to, aby znaleźć współny język. Swoje stanowisko argumentuje tym, że kiedy we freak fightach dzieje się źle i są one na językach, to pośrednio cierpi na tym także KSW i cała branża.

- Na pewno nie ma sensu źle na siebie mówić. Każdy musi mierzyć się z wieloma trudnościami, żeby utrzymać się w tym rwącym potoku i myślę, że jeszcze lepiej by było, gdybyśmy potrafili sobie pomagać - bo możemy. Możemy dać im kilka wskazówek, jako ludzie z 20-letnim doświadczeniem, jak nie popełnić błędu. (…) Wymiana doświadczeń powinna być kierunkiem, a nie próba krytyki - skwitował.

Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW Adam Jankowski/REPORTER East News

Maciej Kawulski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Kawulski AFP AFP