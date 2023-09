Sześć nokautów i mocne skończenie walki wieczoru. Kibice mieli co podziwiać

To była już 38. gala spod szyldu Babilon MMA. Kibice mieli okazję zobaczyć dziewięć pojedynków, z czego jeden odbywał się na zasadach semi-pro i jeden bój toczono w formule K-1. Jako pierwsi do klatki weszli Oskar Janas i Oskar Hyćko. Janas z wymienionych skończył przeciwnika już w pierwszej odsłonie.

Jedyny bój w formule K-1 zwyciężył błyskawicznie Łukasz Bartnik, nokautując w pierwszej rundzie Pawła Mularczyka. Tak samo szybko Dominika Owsianego zastopował Sergiusz Zając na zasadach MMA. W co-main evencie ponownie kibice zobaczyli pełne trzy rundy. To była walka, do której początkowo miało dojść w programie Polsatu "Tylko Jeden", ale ostatecznie panowie spotkali się w klatce kilka lat później. W zdecydowanie lepszej dyspozycji był tym razem Gładkowicz, wypunktowując "Ledę".

Pełnoprawnym mistrzem dywizji do 77 kg Babilon MMA jest Łukasz Siwiec. Właściciele organizacji chcą do unifikacji doprowadzić w przyszłym roku. Co ciekawe, zawodnicy mieli ze sobą do czynienia w 2019 r, kiedy to Łopaczyk znokautował rywala w trzeciej rundzie na gali Armia Fight Night 6 w Radomiu.