Szef UFC jasno ws. karty walk gali pod Białym Domem. Trump będzie zachwycony. "Jest gotowa"

W połowie 2025 r. Donald Trump w trakcie jednego z wystąpień ogłosił, że UFC zorganizuje galę pod Białym Domem w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dokładny termin wydarzenia padł z ust prezydenta kilka miesięcy później - odbędzie się ono 14 czerwca 2026 r. Wspomniana data nie jest przypadkowa, bowiem amerykańska głowa państwa obchodzi wtedy... swoje 80. urodziny.

Trump od momentu ujawnienia informacji o gali wskazuje, że w ogródku przed Białym Domem wystąpią największe gwiazdy organizacji, a co najmniej jedna z walk będzie stanowiła pojedynek o pas mistrzowski. To właśnie odważne deklaracje prezydenta USA rozpalają ciekawość fanów, którzy z niecierpliwością oczekują ogłoszenia karty walk nadchodzącego UFC.

Szef UFC nie zwleka, w Ameryce już wiedzą. Karta walk gali pod Białym Domem jest gotowa

Wiele wskazuje na to, że Dana White już wkrótce może wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernej społeczności i ogłosić dokładną rozpiskę walk w oktagonie. O szczegółach szef UFC opowiedział podczas rozmowy na kanale YouTube "IFL TV". Amerykanin nie ukrywał, że organizacja wie już dokładnie o tym, kto wystąpi na jej gali pod Białym Domem.

Ogłoszę całą kartę walk w tym tygodniu. Ona jest gotowa. Karta jest gotowa

Szef UFC dodatkowo zdradził, że organizacja podjęła szczególne środki ostrożności przed potencjalnym ujawnieniem zestawień. Jedna z tablic, na której rozpisywano wszystkie starcia, była czyszczona po każdym spotkaniu z osobami odpowiedzialnymi za dobór walk.

- Trzymaliśmy to w tajemnicy. Jak wiecie, mamy te wszystkie tablice, które wiszą w naszym "War Roomie". Nie było na nich rozpiski tej gali. Przynieśliśmy białą tablicę, zapisaliśmy na niej walki, a potem je zmazywaliśmy za każdym razem, gdy mieliśmy spotkanie z matchmakerami. Na ogół odbywają się one w każdy wtorek, ale teraz odbywały się codziennie przez ostatnie 2,5 tygodnia - powiedział.

Co ciekawe, na pytanie o powrót Conora McGregora podczas wspomnianego wydarzenia Dana White zareagował tylko szczerym uśmiechem oraz komentarzem, że już wkrótce wszyscy się przekonają. - Zobaczymy, bracie - dodał roześmiany.

Na ten moment nie ma pewności, którego dnia dokładnie nastąpi ogłoszenie karty walk. Według deklaracji White'a powinno to jednak nastąpić najpóźniej do niedzielnego wieczoru, 8 marca. Niewykluczone, że podczas gali pod Białym Domem fani zobaczą najlepszą kartę walk w historii UFC.

Donald Trump i Dana White AFP AFP

Ciryl Gane i Tom Aspinall w oktagonie GIUSEPPE CACACE AFP

Dana White IAN MAULE AFP

