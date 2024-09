Szef KSW ze smutkiem ujawnia. Chodzi o walkę Mariusza Pudzianowskiego

Właściciele Konfrontacji Sztuk Walki dołożyli wszelkich starań, aby listopadowa gala była idealnym podsumowaniem historii federacji. Dlatego też na karcie walk zabraknąć nie mogło dwóch legendarnych zawodników - wspomnianego wcześniej Mariusza Pudzianowskiego oraz Mameda Chalidowa . Gwiazdor z Czeczeni poznał już swojego rywala. Zmierzy się on bowiem z Adrianem Bartosińskim . "Dominator" natomiast wciąż czeka jeszcze na nazwisko zawodnika, z którym stanie do walki z oktagonie.

Mariusz Pudzianowski nie stanie do walki z Eddiem Hallem. "Nie jest już brany pod uwagę"

W ostatnich dniach sporo mówiło się na temat potencjalnych rywali Mariusza Pudzianowskiego. Gotowość do walki z byłym strongmanem zgłosił już Sebastian Przybysz, były mistrz KSW. Zapomniał on jednak o różnicy wagowej pomiędzy nim a "Pudzianem", która wynosi aż około 50 kilogramów. Ciężko więc stwierdzić, czy włodarze zgodziliby się na takie zestawienie. Do walki 47-latka wyzwał także Eddie Hall , były brytyjski strongman, który ma za sobą debiut w MMA. Pudzianowski bez wahania przyjął wyzwanie Brytyjczyka i zaprosił go do Polski na galę XTB KSW 100 . Niestety, wiadomo już, że do hitowego pojedynku nie dojdzie.