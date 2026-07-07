Szef KSW wyłożył karty na stół ws. Chalidowa. Padło niespodziewane wyznanie

Na samą myśl o KSW jednym z pierwszych nazwisk, które przychodzą do głowy, jest to należące do Mameda Chalidowa. Zawodnik czeczeńskiego pochodzenia stoczył w organizacji 30 pojedynków i to właśnie w niej święcił największe sukcesy w całej karierze - był mistrzem wagi półciężkiej i średniej.

Obecność Chalidowa w szeregach Konfrontacji Sztuk Walki w znaczący sposób przyczyniła się także do biznesowego sukcesu marki, za której utworzenie odpowiadają Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski. Nic więc dziwnego, że po latach wspólnych działań relacje między zawodnikiem a szefostwem uległy zmianie i dziś na próżno szukać w nich jedynie aspektów zawodowych. Łączy ich prawdziwa przyjaźń.

- Mamed jest ewenementem. Tak jak w ringu, tak i w życiu jest nieprzewidywalnym zwierzakiem. To jest trudna przyjaźń. Mamed jest Czeczenem myślącym sercem i czasem ciężko się z nim dogadać. W Polsce trudno znaleźć kogoś o podobnym myśleniu, ale ja go za to kocham i szanuję. To bardzo honorowa i lojalna postawa - opisywał ją Kawulski w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem z Przeglądu Sportowego Onet w 2022 r.

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Współwłaściciel KSW zabrał głos ws. Chalidowa. Postawił sprawę jasno

Wiele wskazuje na to, że z upływem lat nic w tej kwestii nie uległo zmianie. Przy okazji ostatniej gali XTB KSW 119 Kawulski ponownie wypowiedział się o Chalidowie. Tym razem chodziło o porównywanie do niego nowej gwiazdy federacji Adama Masaeva. Mężczyzna nie krył się z tym, że nawet on sam chciałby być jak Mamed.

- Każdy może być kim chce. Nawet ja chciałbym być Mamedem. Całe życie chciałem być jak Mamed. Włosy, ubiór, wszystko. Ale zapomniałem o najważniejszym - trzeba trenować - powiedział szef KSW w materiale zza kulis gali opublikowanym na kanale YouTube federacji.

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Kawulski z dozą humoru zapewnił w swojej wypowiedzi, że szukał różnych sposobów na upodobnienie się do Chalidowa. Ostatecznie zapomniał on jednak o najważniejszym, czyli treningu.

Na ten moment nie wiadomo, jaka dokładnie przyszłość czeka Chalidowa w KSW. Zawodnik po ostatniej przegranej w walce o pas z Pawłem Pawlakiem był blisko podjęcia decyzji o zakończeniu kariery, ale finalnie odwlekł ją w czasie. Niewykluczone zatem, że fani zobaczyli go jeszcze w oktagonie.

Mamed Chalidow KSW materiały prasowe

Mamed Chalidow KSW materiały prasowe

Maciej Kawulski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





INTERIA.PL