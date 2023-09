Szef Fame MMA ujawnia, ile PPV sprzedaje na galę. Te liczby mogą zaskoczyć

Sprzedajemy po około 500 tys. PPV na galę. Można szacować, że to kilkumilionowa widownia. Mamy dokładne dane, które wskazują, że zdecydowanie największy odsetek naszych widzów to osoby dorosłe. Po drugie, to rodzina i szkoła są odpowiedzialne za kształtowanie postaw młodych ludzi. Na tej zasadzie można zadać pytanie, czy filmy o gangsterach są szkodliwe. Fame to produkt rozrywkowy dla osób powyżej 16. roku życia

~ oznajmił.