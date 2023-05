Szef Facebooka dał niezły popis. Udany debiut w sztukach walki

Szef Facebooka pokazał co potrafi. Fani są zachwyceni. "Wojownik"

Jak donosi "Daily Mail", mężczyzna wywalczył w swoim debiucie złoto i srebro. Cenne krążki zdobył startując zarówno w rywalizacji gi (tradycyjny japoński strój nazywany w Polsce kimonem lub judogą) i no gi (w krótkich spodenkach i koszulce, łapanie za strój jest tam niedozwolone).

Fani nie przeszli obojętnie obok wyczynów 38-latka. Pod jego wpisem posypały się komentarze. " Legenda !", "Wow, gratulacje", " Ale z ciebie szef ", "To zaszczyt sędziować twoje pojedynki", "Wojownik", "Gratulacje Zuck, świetna robota. Chciałabym z Tobą trenować", "To niesamowite, gratulacje" - pisali internauci.

To nie pierwszy raz, kiedy szef Facebooka imponuje formą w sporcie. We wrześniu 2022 roku Zuckerberg zamieścił w sieci filmik, chwaląc się wspólnym treningiem z Khaiem Wu, który może pochwalić się czarnym pasem w jiu-jitsu. Legendarny zawodnik komplementował wówczas Amerykanina, twierdząc, że jest on "cichym zabójcą".