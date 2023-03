Szczere wyznanie znanej influencerki. "Leczyłam się na depresję. Teraz cieszę się ze wszystkiego"

Wpływowi ludzie i influencerzy coraz otwarciej zaczęli mówić o swoich problemach psychicznych, które trapiły ich w przeszłości bądź zmagają się z nimi w teraźniejszości. Wówczas przekaz trafia do szerszego grona odbiorców, co może przełożyć się na pomoc wielu osobom.

High League 6. Paulina Hornik: trzeba doceniać to, co się ma

- Jak byłam młodsza leczyłam się na depresję. Brałam antydepresanty, chodziłam do psychologa i psychiatry. Zaczęłam czytać dużo książek i szukać wiedzy, jak sobie pomóc. Przeszłam terapię, zaczęłam cieszyć się ze wszystkiego i doceniać małe rzeczy. Polecam to wszystkim młodym osobom, które zmagają się ze smutkiem na co dzień. Doceniać to, co się ma - mówi w rozmowie z Interią Paulina Hornik.