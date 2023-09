Szczere wyznanie Mariusza Pudzianowskiego. Mówi o problemach ze zdrowiem

W kolejnych latach Mariusz Pudzianowski występował głównie jako zawodnik organizacji KSW . Na ten moment 46-letni sportowiec z Białej Rawskiej może pochwalić się imponującym bilansem. Stoczył on już bowiem 27 pojedynków, a smaku porażki "Pudzian" zaznał jedynie 9 razy. Warto jednak zaznaczyć, że dwie ostatnie walki byłego strongmana nie zakończyły się dla niego pomyślnie. Najpierw podczas gali XTB KSW 77 przegrał on z Mamedem Chalidowem, następnie podczas gali XTB KSW 83: Colosseum 2 został pokonany przez Artura Szpilkę.

Po ostatniej porażce Pudzianowskiego w mediach pojawiły się komentarze mówiące o tym, że to najwyższy czas dla gwiazdora KSW, aby pomyśleć o zakończeniu kariery i przejściu na sportową emeryturę . Tematu powrotu do rywalizacji nie poruszał także po walce z Arturem Szpilką sam Mariusz Pudzianowski. Teraz utytułowany sportowiec przerwał milczenie i zdobył się na szczere wyznanie . Jak się okazuje, 46-latek nie zamierza jeszcze kończyć swojej przygody ze sportami walki. Na przeszkodzie do kontynuowania kariery stoją jednak... kłopoty ze zdrowiem.

Jak wynika ze słów Mariusza Pudzianowskiego z opublikowanej w czwartek relacji na Insta Stories, zawodnik MMA chciałby wrócić do oktagonu, jednak na ten moment mierzy się on z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, przez które nie może trenować. Od dłuższego czasu regularnie spotyka się on bowiem z rehabilitantem, który pomaga mu z kolanem.