Szansa Błachowicza się oddala? Polak na ustach byłego mistrza UFC

Jeszcze stosunkowo niedawno mówiło się, że walka Jan Błachowicz - Jiri Prochazka mogłaby być "największym starciem w historii europejskiego MMA". Wówczas zawodnik z Czech zamiast starcia z "Cieszyńskim Księciem" postanowił dać rewanż Gloverovi Teixeirze. Koniec końców do starcia nie doszło, bowiem "Denisa" doznał poważnego urazu, który wyeliminował go z walk na około rok.

- Nie myślę o nim. Ale będę o nim mówił, jak będzie w pełni mocy, jak będzie najlepszą wersją siebie. Za każdym razem, gdy wchodzisz do oktagonu swoim występem musisz ściągać na siebie wszystkie oczy. Gdy jesteś prawdziwym mistrzem potrafisz pokazywać najlepszą wersję siebie za każdym razem. Za to właśnie szanuję Jona Jonesa, bo wielokrotnie udowadniał to w kategorii półciężkiej, tak samo było w ostatnim pojedynku. Jeśli chodzi o Jana Błachowicza... To nie wiem, czy ma motywację, by udowodnić sobie i światu, że wciąż ma w sobie to coś - skwitował Prochazka.