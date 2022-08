Szalony pomysł gwiazdora Fame MMA. Nikt wcześniej tego nie dokonał

Teraz przed podobnym wyzwaniem stanie o ponad 20 lat starszy Jacek Murański. 53-latek 27 sierpnia zawalczy z Arkadiuszem Tańculą i Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysikiem . Wszystko wskazuje jednak na to, że dla Murańskiego dwie walki tego samego wieczoru to nadal za mało.

Murański stoczy trzy walki na Fame MMA 15? Padła propozycja

W rozmowie z Sylwestrem Wardęgą "Muran" zaproponował, by organizatorzy gali dodali do programu jeszcze jedną walkę z jego udziałem. W trzecim starciu miałby się on zmierzyć z Sergiuszem "The Nitrozyniakiem" Górskim. Panowie już od jakiegoś czasu byli ze sobą skłóceni.