Szalony plan Prime MMA na hitowe starcie. Gwiazdor wykłada karty na stół

Wydawać by się mogło, że Prime MMA odsłoniło już przed fanami wszystkie karty swojego nadchodzącego wydarzenia w Częstochowie. Organizacja ogłosiła dotychczas 13 emocjonujących walk, w których wezmą udział m.in. Jacek "Muran" Murański, Natalia "Nati Magical" Kowalczyk, Wawrzyniec Bartnik, Norman Parke, Paweł Jóźwiak oraz Krzysztof Ryta.

To jednak może nie być koniec emocji w klatce. Od pewnego czasu między Jóźwiakiem i Rytą, którzy mierzą się odpowiednio w osobnych starciach z Łukaszem Bielonem i Marcinem Wrzoskiem, zaczęło wrzeć, a sytuację tę chce wykorzystać federacja. Panowie mogą zostać bohaterami sensacyjnej, dodatkowej walki na Prime MMA 17.

Sensacyjne wieści o głośnej walce na Prime MMA 17. Absolutny hit

W trakcie rozmowy z "MMA - bądź na bieżąco" głos w tej sprawie postanowił zabrać sam Jóźwiak. Gwiazdor Prime MMA i jej nieoficjalny włodarz nie ukrywał przed fanami, że między nim a Rytą toczą się już pewne negocjacje. 52-latek wyraził ponadto pełną gotowość do walki, jeżeli dopuszczą go do niej lekarze.

- Myślę, że będzie (walka z Rytą). Ja jestem gotowy, żeby z nim wyjść. Oczywiście, jak będziemy obaj w stanie po swoich walkach się bić, to się pobijemy. Organizacja ogłosi na jakich zasadach. Wiadomo, że to jest pięściarz zawodowy, z takimi się mierzył, walczył w GROMDZIE. Nie będę bił się z nim w boksie. Musi być formuła pode mnie, także niech nawet nie marudzi. 17 lat jest młodszy, także w jego przypadku nawet bym nie dyskutował i wziął każde warunki - mówi Jóźwiak.

Co ciekawe, obaj panowie mają deklarować chęć stoczenia pojedynku całkowicie... za darmo. Niewykluczone zatem, że już wkrótce doczekamy się oficjalnego ogłoszenia organizacji dotyczącego walki pomiędzy Rytą a Jóźwiakiem.

Przypomnijmy, że do Prime MMA 17 zostało już tylko kilka dni. Nadchodząca gala odbędzie się już 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Relacje i wyniki na żywo z tego wydarzenia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

Prime MMA 16 PRIME MMA / screen za: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały promocyjne





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