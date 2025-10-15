Szalona walka. Ogłosili kolejnego rywala Artura Szpilki w KSW. Wielkie nazwisko

- Przede mną kolejne wielkie wyzwanie, ale mnie znacie i wiecie, że zawsze daje z siebie 100 proc. Mój rywal to zawodnik, który od lat walczy w MMA, a ja dopiero MMA się uczę, ale jestem pojętnym uczniem. Cieszę się, że dostałem szansę, ale nie ukrywam, że moim celem jest Wrzosek. Liczę, że z Michalem będzie to kolejna walka, która wzbudzi emocje - wyznał Szpilka, kiedy publiczność poznała już nazwisko jego kolejnego przeciwnika.