Szalona walka. Ogłosili kolejnego rywala Artura Szpilki w KSW. Wielkie nazwisko
Od już od kilku tygodni jasne było, że podczas grudniowej gali XTB KSW 113, Artur Szpilka po raz kolejny wejdzie do oktagonu. Fanom pięściarza pozostało już tylko czekać na nazwisko jego rywala. I właśnie je poznaliśmy. Do specjalnego face to face doszło tuż przed premierą filmu dokumentalnego o Szpilce - z udziałem Martina Lewandowskiego oraz Waldemara Kasty.
- Przede mną kolejne wielkie wyzwanie, ale mnie znacie i wiecie, że zawsze daje z siebie 100 proc. Mój rywal to zawodnik, który od lat walczy w MMA, a ja dopiero MMA się uczę, ale jestem pojętnym uczniem. Cieszę się, że dostałem szansę, ale nie ukrywam, że moim celem jest Wrzosek. Liczę, że z Michalem będzie to kolejna walka, która wzbudzi emocje - wyznał Szpilka, kiedy publiczność poznała już nazwisko jego kolejnego przeciwnika.
Więcej informacji wkrótce.