Szaleństwo wokół Jędrzejczyk. Polały się łzy, cała hala wstała na jej cześć

Mimo iż show działo się w klatce UFC 299, to bardzo dużo uwagi poświęcono Joannie Jędrzejczyk. Najpierw można było usłyszeć jej głośne podpowiedzi kierowane w stronę Mateusza Gamrota. Jednak najważniejsza rzecz wydarzyła się przed co-main eventem, kiedy to cała hala zobaczyła specjalny materiał o naszej mistrzyni, a później wszystkie kamery zwróciły się na 36-latkę z Olsztyna. Kilkanaście kibiców wstało by oddać cześć "JJ", a na jej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia. Polka dołączyła do "Alei Sław" UFC.