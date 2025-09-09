Stary lis kontra młody wilk - kto zostanie nowym mistrzem Babilon MMA w wadze półśredniej?

- Krystian Szczęsny jest wychowankiem Babilon MMA. Obserwujemy jego rozwój od samego początku, niewątpliwie to wielki talent. Kapitalna seria czterech błyskawicznych zwycięstw przez KO w pierwszej rundzie zapewniła mu walkę o pas - mówi Artur Gwóźdź, matchmaker Babilon MMA i szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport. - Z kolei Rafał Błachuta to rozpoznawalny lokalny bohater, w dodatku weteran KSW. Niedawno wrócił do nas po latach i wygrał w świetnym stylu z Robertem Maciejowskim. Wtedy podjęliśmy kroki, żeby to zestawić.

- Czeka nas klasyczny pojedynek 50-50, choć Rafał i Krystian są na zupełnie innych etapach kariery. Obaj mają teraz długie serie zwycięstw i zasłużyli na taką szansę. My cieszymy się, że obaj mają także wiernych kibiców, którzy przyjdą ich dopingować, bo to jest sól tego sportu. Mistrzowski pas Babilonu w wadze półśredniej jest od dawna wolny, więc pora wyłonić nowego czempiona. Cała gala w Grudziądzu i walka wieczoru Błachuta kontra Szczęsny zapowiadają się znakomicie! - kończy Gwóźdź.