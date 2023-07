Starszy brat "Pudziana" zawalczy na gali Peszki. Niespodziewany przeciwnik

Podczas pierwszego panelu I konferencji CLOUT MMA ogłoszono kolejny pojedynek, do którego dojdzie 5 sierpnia. W formule K-1 zmierzą się bijący wszelkie rekordy, nawet te pozornie niemożliwe, Wojciech Sobierajski. W wojowniczą podróż w klatce zabierze go Piotr Pająk, który wraca do klatki po porażce z byłym mistrzem organizacji FEN i Babilon MMA, a obecnie gwiazdą KSW Danielem Rutkowskim.