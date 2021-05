Pojedynek Jakuba Kamieniarza (9-7, 1 KO, 6 Sub) z Adamem Niedźwiedziem (7-4, 1 KO, 6 Sub) otworzy kartę walk gali KSW 61, która odbędzie się już 5 czerwca w ERGO ARENIE. Poznaniak i katowiczanin zmierzą się w hali znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu w limicie kategorii półśredniej.

Jakub Kamieniarz do tej pory dwukrotnie występował na galach KSW. Pochodzący z Kościana, a trenujący w Poznaniu zawodnik musiał uznać wyższość Cezarego Kęsika i Krystiana Kaszubowskiego. Poza klatką KSW Kamieniarz zanotował dziewięć wygranych i siedmiokrotnie kończył rywali przed czasem.

Adam Niedźwiedź zadebiutował w KSW podczas gali KSW 54, gdzie zmierzył się z Kacprem Koziorzebskim. Zawodnik z Katowic przegrał w drugiej rundzie po serii kopnięć na łydkę. Reprezentant Silesian Cage Club wszystkie zwycięskie boje kończył przed czasem, głównie za pomocą firmowego duszenia trójkątnego rękoma. 27-latek znany jest nie tylko ze swoich umiejętności fighterskich, ale również z udziału w popularnym reality show "Top Model".

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)

68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Jay Silva (12-13, 6 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

52,2 kg/115 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs TBA

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub)

68,5 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) vs Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub)

77,1 kg/170 lb: Jakub Kamieniarz (9-7, 1 KO, 6 Sub) vs Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub)