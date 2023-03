Stadion Narodowy zapłonie. Ulubieniec kibiców wystąpi na hitowym wydarzeniu

30-latek w zawodowym MMA konfrontował się do tej pory sześć razy i cztery razy wygrał przed czasem. Reprezentant Uniq Fight Club wszedł do świata MMA z kickboxingu, w którym stoczył ponad setkę walk amatorskich i kilkadziesiąt zawodowych bojów.

XTB KSW II Colosseum: karta walk

83,9 kg/185 lb: Mamed Khalidov #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs TBA

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse #IC (17-1, 2 KO, 7 Sub)