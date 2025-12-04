Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spektakularny nokaut Polaka w USA, teraz takie doniesienia. "Husarz" powraca

W połowie sierpnia tego roku wszyscy polscy fani MMA emocjonowali się walką Michała Oleksiejczuka w UFC. Nasz rodak w bardzo efektownym stylu znokautował Geralda Meerschaerta na gali UFC 319 w Chicago. Okazuje się, że niebawem znów zobaczymy "Husarza" w klatce najbardziej prestiżowej federacji świata. Komunikat nadał sam zawodnik.

Dwóch zawodników MMA w trakcie intensywnej walki w oktagonie, jeden z nich wykonuje wysokie kopnięcie w kierunku przeciwnika, w tle widoczny sędzia obserwujący pojedynek.
Michał OleksiejczukMegan BriggsAFP

W nocy z soboty 16 na niedzielę 17 sierpnia Michał Oleksiejczuk (21-9) zmierzył się z Geraldem Meerschaertem (37-20) na gali UFC 319 w Chicago. Polak triumfował dzięki spektakularnemu nokautowi w trzeciej minucie pierwszej rundy.

"Od pierwszych sekund 'Husarz' narzucił wysokie tempo i zamykał rywala na siatce. Meerschaert, znany przede wszystkim z gry parterowej, próbował szukać zejść do nóg, ale Oleksiejczuk świetnie bronił próby i agresywnie karał go kontrami. Później nastąpiła kluczowa wymiana w półdystansie, po której Polak trafił czysto, wstrząsnął Amerykaninem i ruszył z huraganową serią w parterze, zmuszając sędziego do przerwania starcia" - opisywał Adam Lewicki z Interii Sport.

Polak znów wystąpi na gali UFC. Nadszedł komunikat. Cel jest jeden

Była to jego 17. walka w szeregach organizacji UFC. I druga wygrana z rzędu. W kwietniu br. roku "Husarz" pokonał innego Amerykanina - Sedriquesa Dumasa. W ostatnich dniach Oleksiejczuk znów udał się do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Las Vegas.

A to dlatego, że 13 grudnia w oktagonie prestiżowej federacji zadebiutuje jego brat Cezary, który zmierzy się z Brazylijczykiem Cesarem Almeidą.

Okazuje się, że niebawem do klatki znów wejdzie również sam "Husarz". Takie wieści 30-latek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. "To już chyba moje ostatnie piwko w tym roku. UFC ma dla mnie propozycję walki" - napisał, dodając zdjęcie z trunkiem.

Jak na razie nie wiadomo, kto będzie przyszłym rywalem naszego reprezentanta. Michał Oleksiejczuk pragnie wejść do pierwszej piętnastki rankingu wagi średniej UFC. "Nie ma dnia, żebym nie myślał o kolejnym pojedynku. Moim priorytetem jest kolejne zwycięstwo i przedłużenie serii zwycięstw do trzech z rzędu. Później wejście do TOP 15. Albo to osiągnę, albo polegnę na polu walki" - pisał w połowie listopada.

30-latek jest zawodnikiem UFC od 2017 roku. Wcześniej pojedynki z jego udziałem oglądaliśmy m.in. na galach organizowanych przez federacje TFL i FEN.

