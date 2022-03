​Sobotnia Gala FAME 13 w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go

W Polsat Box Galę FAME MMA 13 będzie można oglądać na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej. Dostęp do wydarzenia można również wykupić w serwisie Polsat Box Go i oglądać je w dowolnym miejscu na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na wielu urządzeniach.

Niezmiennie wydarzenie będzie można zobaczyć w serwisie internetowym organizatora na www.famemma.tv. Długo wyczekiwana, pierwsza w tym roku gala freak fight FAME 13 odbędzie się w hali widowiskowej Arena Gliwice. Podczas sobotniego wydarzenia odbędzie się dziewięć elektryzujących pojedynków.

W Arenie Gliwice swoje umiejętności pokażą: twórca internetowy prowadzący kanał informacyjny FAME MMA News — Patryk "Patrykos" Domke, który zmierzy się z youtuberem Jakubem "Kubą Postem" Postaremczakiem, oraz twórca internetowy, który ma już za sobą walki na FAME MMA, Mariusz "Hejter" Słoński w walce z byłym zawodowym graczem e-sportu Rafałem "Takefun’em" Górniakiem.

Wykup dostęp PPV na PolsatBoxGo.pl i oglądaj całą transmisję na dowolnym urządzeniu: komputerze, smartfonie lub Smart TV

Obiecująco zapowiada się także spotkanie byłego hokeisty posiadającego doświadczenie w mieszanych sztukach walki Piotra Szeligi oraz pochodzącego z Rzeszowa rapera znanego z zamiłowania do sportu - Gabriela "Araba" Al‐Sulwi.

Fani freak fightów będą mogli obejrzeć walkę członka popularnej ekipy "Warszawski Koks" Pawła "Ponczka" Sikory z doświadczonym zawodnikiem FAME MMA Dawidem "Bocianem" Malczyńskim oraz debiut jednego z założycieli kultowej grupy Abstrachuje - Roberta Pasuta, który zmierzy się z reprezentantem grupy Xayoo Industries Jakubem "Japczanem" Piotrowiczem.

Na Gali nie zabraknie kobiecego akcentu: jedna z najpopularniejszych instagramerek - Marta "Linkimaster" Linkiewicz spróbuje obronić pas mistrzowski w kategorii koguciej podczas walki z tiktokerką i uczestniczką Ninja Warrior Polska Karoliną "Way of Blonde" Brzuszczyńską.

Największe zainteresowanie wzbudza jednak walka pomiędzy odwiecznymi wrogami i weteranami FAME MMA: Amadeuszem "Ferrari" Roślikiem i Adrianem "Polakiem" Polańskim. Transmisja I Konferencji FAME MMA 13 z ich udziałem przebiła wszystkie dotychczasowe rekordy polskiego YouTube’a.

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 19.30.

Jak zamówić Galę FAME 13 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej mogą zamówić dostęp do Gali w systemie PPV w cenie 33 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanym kanale 333. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:

● przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

● w internetowej aplikacji iPolsat Box: ipolsatbox.pl,

● w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

● w aplikacji Sklep - dostępnej na wybranych dekoderach.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 18.30 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz telewizji internetowej znajdą na pozycji 333.

Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

● portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

● przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

● e-płatności.

Jak zamówić Galę FAME 13 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV Galę FAME 13 internauci z całego świata będą mogli obejrzeć na żywo za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go, w cenie 33 zł.

Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV. Dostęp ten nie obejmuje platformy Polsat Box.