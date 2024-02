Słodko-gorzki występ Polaków na gali UFC. Tak walczyli Bryczek i Prachnio

Zwycięski Prachnio, Bryczek z porażką. Wyniki Polaków podczas gali UFC w Las Vegas

Pierwszy z nich trafił do karty wstępnej i zmierzył się z Devinem Clarkiem, pokonując go przez jednogłośną decyzję sędziów (30:27, 30:27, 30:27). Tym samym powrócił on na zwycięski szlak po porażce z lipca 2023 roku Vitorem Petrino, z którym zmierzył się w ramach UFC 290.