Sławomir Peszko ma już 37 lat , a jego piłkarska kariera powoli dobiega końca. Nie jest jednak powiedziane, że Polak nie poszuka kolejnych wyzwań, nieco odbiegających od tych, które podejmował do tej pory.

Wojciech Gola , który gościł Peszkę w studiu federacji Fame MMA , zapytał go o możliwość stoczenia walki w oktagonie. Odpowiedź piłkarza była zaskakująca.

- Na ten moment nie. Jestem tak ciężko kontuzjowany i aktualnie walczę o powrót na boisko , ale nigdy nie zamykam do niczego drzwi - odpowiedział Peszko .

Są już pierwsze poszlaki, że Peszko rzeczywiście zawalczy na Fame MMA!

- Jestem pewny, że ta walka zgromadzi bardzo wielu kibiców, ponieważ jest to człowiek, którego każdy Polak zna i każdy będzie chciał to zobaczyć. On lubi "wypić" i idealnie będzie tu pasował - powiedział Karaś.