Skazany gwiazdor chce walki z multimilionerem. Postawił jeden warunek

Wardęga zdobył ogromną popularność w sieci za sprawą swojego filmu "Mutant Giant Spider Dog", który przez 11 lat na platformie YouTube wygenerował aż 184 mln odsłon. Influencer stoczył również kilka walk freakowych w organizacji FAME MMA - trzy pojedynki zakończył przegraną , a przez pewien czas był nawet jednym z konferansjerów jej wydarzeń.

Od lat stosunki Wardęgi z dawnym pracodawcą nie są jednak najlepsze. Między stronami regularnie toczą się sprawy w sądzie. Influencer natomiast zapewnia, że wygrał już dwie z nich. Wiele wskazuje na to, że już niedługo znany twórca internetowy może mieć okazję wyjaśnić ten konflikt również w oktagonie.

Niedawno został skazany, a teraz takie wieści. Gwiazdor stawia warunki przed walką

Podczas transmisji na żywo z 10 lutego Wardęga postanowił odnieść się do słów zawodnika FAME MMA - Denisa Labrygi -, który zaproponował mu, aby ten stoczył pojedynek z Wojciechem Golą. Dość nieoczekiwanie influencer przystał na propozycję walki z dawnym wspólnikiem z "GOATS". Warunkiem ma być jednak ochrona przed pozwami ze strony organizacji.

- Ja z Wojtkiem Golą mogę zawalczyć. Wystarczy, że dostanę podpis, że wszystkie tematy i wszystkie głosówki, które zostaną na konferencji wyświetlone i puszczone, że nie mogę zostać za nie pozwany. Jestem chętny w takim razie na taką walkę. Może Prime MMA to zorganizuje. Zobaczymy, czy się Wojtek zgodzi. Zobaczymy, kto tutaj ma problem. Pierwszego biorę - Jówko, drugiego - Wojtka Golę. Mogą być nawet na jednej gali. Ważne, żeby się zgadzało wynagrodzenie. Jest tylko właśnie ten jeden warunek - powiedział influencer.

Wardęga wskazał, że jego potencjalna walka z Golą mogłaby się odbyć w Prime MMA. Gwiazdor prawdopodobnie nie zdecydowałby się na występ w FAME MMA ze względu na trwające postępowanie karne toczące się między nim a Rafałem Pasternakiem. Co ciekawe znany twórca commentary nie miałby problemu z podjęciem podwójnego wyzwania - na jednej gali mógłby zawalczyć z Markiem Jówko i wspomnianym Wojciechem.

Na ten moment żadna z organizacji oficjalnie nie potwierdziła zainteresowania takim starciem. Niewykluczone jednak, że w przypadku przyjęcia propozycji przez Golę, odbędzie się ona na gali Prime MMA.

Warto odnotować, że w ostatnim czasie Wardęga usłyszał prawomocny wyrok w sprawie z Marcinem Dubielem. Gwiazdor został w niej skazany za pomówienie byłego członka Team X i musi zapłacić ogromną grzywnę. Przegrana w sądzie może mieć zatem wpływ na decyzję influencera o chęci zabezpieczenia się przed kolejnym pozwem.

