Skandaliczne zachowanie na PRIME MMA 15, a teraz coś takiego. Gwiazdor zaskakuje

Patryk Górski

Gwiazdor PRIME MMA szokuje każdym kolejnym ruchem. Paweł "Dalton" Dalidowicz podczas gali "FREAKMESS" został zdyskwalifikowany za uderzenie Jacka "Murana" Murańskiego w tył głowy, a kilka tygodni po wydarzeniu miał zażądać zerwania swojej umowy. Organizacja może mieć poważny problem. Zawodnik wydaje się niezwykle zmotywowany i pewny swego.

Mężczyzna w sportowej koszulce stoi z rozłożonymi ramionami i szeroko otwartymi ustami, wyrażając silną emocję, w tle widoczna grupa ludzi oraz kolorowe koło losujące i stół z przykrytymi daniami
Prime MMA 13: DaltonPRIME MMAmateriały prasowe

Paweł "Dalton" Dalidowicz zdobył ogromną rozpoznawalność dzięki internetowemu programowi "Prawdziwy Lombard", w którym pojawiał się gościnnie, aby zastawić cenne przedmioty. Internetowi fani pokochali go za jego unikalny charakter. W pewnym momencie mieszkańcem Drezdenka zainteresowała się jednak organizacja PRIME MMA.

Przed igrzyskami głośno o Polce, ma walczyć o medal. Legenda nie ma złudzeń

Popularny "Dalton" wystąpił dotychczas trzykrotnie dla freak fightowej organizacji, notując w tym czasie dwa zwycięstwa oraz jedną przegraną z Jackiem Murańskim na skutek dyskwalifikacji - w pojedynku w formule trzech na jednego. Zawodnik zaatakował swojego rywala skandalicznym ciosem w tył głowy.

Gwiazdor został zdyskwalifikowany podczas PRIME MMA 15. Teraz zaskakuje kolejnym ruchem

Jak podaje "Szalony Reporter" Matysiak, "Dalton" w ostatnim czasie zwrócił się do zarządu PRIME MMA, aby rozwiązać swoją umowę. Zawodnik ma być niezadowolony ze współpracy z organizacją, wskazując na "niewdzięczność" swojego pracodawcy.

- Napisał, że zrywa umowę z PRIME MMA i, że on już nie chce dla niej walczyć. Kazał się kontaktować ze swoim menadżerem, którym sam się mianował. Dokładnie miał powiedzieć "Ja zostałem swoim menadżerem, zrywam swoją umowę, jesteście niewdzięczni. Ciekawe co wy beze mnie zrobicie" - zdradził Tomasz Matysiak.

    Brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, dlaczego Paweł Dalidowicz podjął tak radykalną decyzję o zerwaniu swojej umowy. Zawodnik wyrósł na jedno z czołowych nazwisk w szeregach PRIME MMA, tocząc walki na trzech kolejnych galach z rzędu.

    Na ten moment organizacja PRIME MMA nie odniosła się w żaden sposób do informacji pojawiających się w sieci, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. "Dalton" słynie jednak z wielu kontrowersyjnych i nieprzemyślanych ruchów. Niewykluczone, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów w tej sprawie.

    Dwóch umięśnionych mężczyzn pozuje w bieliźnie sportowej na tle reklamowym podczas ceremonii ważenia przed walką, jeden z nich pokazuje zgięte ramiona, drugi stoi wyprostowany z tatuażem na ręce.
    "Arab" vs "Taazy" na PRIME MMA 15PRIME MMAmateriały prasowe
    Po lewej stronie kobieta z długimi blond włosami uśmiecha się do kamery, ubrana w czarną sukienkę z głębokim dekoltem. Po prawej dwoje ludzi uczestniczy w wydarzeniu sportowym na podłożu z sianem, mężczyzna w stroju sportowym i czapce Mikołaja oraz kob...
    Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyznąInstagram/marysiaschreiber, Piętka MieszkoAKPA
    PRIME MMA: Kamil "Tazzy" Mataczyński
    PRIME MMA: Kamil "Tazzy" MataczyńskiPRIME MMAmateriały prasowe
    Patryk Bąk - Piotr Dembiński. Skrót walkiPolsat Sport

