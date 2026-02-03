Skandaliczne zachowanie na PRIME MMA 15, a teraz coś takiego. Gwiazdor zaskakuje

Paweł "Dalton" Dalidowicz zdobył ogromną rozpoznawalność dzięki internetowemu programowi "Prawdziwy Lombard", w którym pojawiał się gościnnie, aby zastawić cenne przedmioty. Internetowi fani pokochali go za jego unikalny charakter. W pewnym momencie mieszkańcem Drezdenka zainteresowała się jednak organizacja PRIME MMA.

Popularny "Dalton" wystąpił dotychczas trzykrotnie dla freak fightowej organizacji, notując w tym czasie dwa zwycięstwa oraz jedną przegraną z Jackiem Murańskim na skutek dyskwalifikacji - w pojedynku w formule trzech na jednego. Zawodnik zaatakował swojego rywala skandalicznym ciosem w tył głowy.

Gwiazdor został zdyskwalifikowany podczas PRIME MMA 15. Teraz zaskakuje kolejnym ruchem

Jak podaje "Szalony Reporter" Matysiak, "Dalton" w ostatnim czasie zwrócił się do zarządu PRIME MMA, aby rozwiązać swoją umowę. Zawodnik ma być niezadowolony ze współpracy z organizacją, wskazując na "niewdzięczność" swojego pracodawcy.

- Napisał, że zrywa umowę z PRIME MMA i, że on już nie chce dla niej walczyć. Kazał się kontaktować ze swoim menadżerem, którym sam się mianował. Dokładnie miał powiedzieć "Ja zostałem swoim menadżerem, zrywam swoją umowę, jesteście niewdzięczni. Ciekawe co wy beze mnie zrobicie" - zdradził Tomasz Matysiak.

Brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, dlaczego Paweł Dalidowicz podjął tak radykalną decyzję o zerwaniu swojej umowy. Zawodnik wyrósł na jedno z czołowych nazwisk w szeregach PRIME MMA, tocząc walki na trzech kolejnych galach z rzędu.

Na ten moment organizacja PRIME MMA nie odniosła się w żaden sposób do informacji pojawiających się w sieci, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. "Dalton" słynie jednak z wielu kontrowersyjnych i nieprzemyślanych ruchów. Niewykluczone, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów w tej sprawie.

