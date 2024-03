Skandal w debiucie na gali UFC. Do oktagonu natychmiast wezwano lekarza

Zaskakujący obrót przyjęła gala UFC on ESPN 53 w Las Vegas. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego do oktagonu weszli debiutujący w największej federacji MMA Igor Severino i Andre Lima, aby stoczyć walkę w wadze muszej. Intensywne, świetnie zapowiadające się starcie zakończyło się skandalem. W drugiej rundzie Severino przytrzymując starszego rywala nachylił się, po czym ugryzł przeciwnika w lewe ramię. Ten krzyknął z bólu, co spowodowało natychmiastową reakcję sędziego. Rywalizację przerwano, a do oktagonu od razu wezwano lekarza.



Sprawca zamieszania już poniósł dotkliwe konsekwencje.

Reklama