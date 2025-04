Skandal w Częstochowie, kompromitacja Fame MMA. Kuriozalne nagranie wywołało oburzenie

Podczas gali Fame MMA 25 doszło do prawdziwie skandalicznych wydarzeń. W trakcie walki wieczoru do oktagonu wdarł się Josef Bratan, który zaatakował Kamila "Taazy'ego" Mataczyńskiego. Sędziowie w tej sytuacji nie mieli wyboru i zdyskwalifikowali jego oponenta, brata Bratana - Alberto. Do kompromitacji federacji doszło jednak już po gali. A to wszystko za sprawą nagrania, jakie w mediach społecznościowych udostępnił zdobywca mistrzowskiego pasa.