Sianos - Mysiala na Babilon 59 w Międzyzdrojach - to będzie prawdziwe starcie Dawida z Goliatem!

24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Sianosem a Przemysławem Mysialą. Utytułowany "Polish Bear" przechodzi do wagi ciężkiej na walkę z olbrzymem, ale czy zdoła przechytrzyć ogromnego i niebywale odpornego "Thanosa", który wystąpi przed własną publicznością? Bilety są już dostępne w serwisie Eventim, transmisja na kanałach grupy Polsat.