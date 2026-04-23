Sianos - Mysiala na Babilon 59 w Międzyzdrojach - to będzie prawdziwe starcie Dawida z Goliatem!
24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Sianosem a Przemysławem Mysialą. Utytułowany "Polish Bear" przechodzi do wagi ciężkiej na walkę z olbrzymem, ale czy zdoła przechytrzyć ogromnego i niebywale odpornego "Thanosa", który wystąpi przed własną publicznością? Bilety są już dostępne w serwisie Eventim, transmisja na kanałach grupy Polsat.
Znamy już 3 starcia z karty walk Babilon MMA 59. Przed walką wieczoru dojdzie do ciekawej potyczki dawnego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym piłkarzem ręcznym Damianem Kostrzewą, a wcześniej Nikodema Surę przetestuje doświadczony Sebastian Szweda. Kolejne ogłoszenia już wkrótce!
Karta walk Babilon MMA 59
Walka wieczoru (3 x 5 min):
120 kg: Marcin Sianos - Przemysław "Polish Bear" Mysiala
Karta główna (3 x 5 min):
93 kg: Krzysztof Głowacki - Damian Kostrzewa
84 kg: Nikodem Sura - Sebastian Szweda
84 kg: TBA - TBA
77 kg: TBA - TBA
Babilon MMA 59 - Międzyzdroje
Termin: piątek 24 lipca 2026
Miejsce: Amfiteatr w Międzyzdrojach
Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon
Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go