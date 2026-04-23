Sianos - Mysiala na Babilon 59 w Międzyzdrojach - to będzie prawdziwe starcie Dawida z Goliatem!

24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Sianosem a Przemysławem Mysialą. Utytułowany "Polish Bear" przechodzi do wagi ciężkiej na walkę z olbrzymem, ale czy zdoła przechytrzyć ogromnego i niebywale odpornego "Thanosa", który wystąpi przed własną publicznością? Bilety są już dostępne w serwisie Eventim, transmisja na kanałach grupy Polsat.

Plakat Babilon MMA 59 z Marcinem Sianosem i Przemysławem Mysialą na tle niebiesko-pomarańczowej grafiki
Main Event gali Babilon MMA 59: Marcin Sianos kontra Przemysław „Polish Bear” Mysialamateriały promocyjne

Znamy już 3 starcia z karty walk Babilon MMA 59. Przed walką wieczoru dojdzie do ciekawej potyczki dawnego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym piłkarzem ręcznym Damianem Kostrzewą, a wcześniej Nikodema Surę przetestuje doświadczony Sebastian Szweda. Kolejne ogłoszenia już wkrótce!

Karta walk Babilon MMA 59

Walka wieczoru (3 x 5 min):

120 kg: Marcin Sianos - Przemysław "Polish Bear" Mysiala

Karta główna (3 x 5 min):

93 kg: Krzysztof Głowacki - Damian Kostrzewa

84 kg: Nikodem Sura - Sebastian Szweda

84 kg: TBA - TBA

77 kg: TBA - TBA

Babilon MMA 59 - Międzyzdroje

Termin: piątek 24 lipca 2026

Miejsce: Amfiteatr w Międzyzdrojach

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go

Dwaj umięśnieni zawodnicy MMA stojący naprzeciw siebie, jeden z tatuażem kobiety na ramieniu, drugi z napisem na klatce piersiowej; w centralnej części plakatu wyróżniający się napis „GŁOWACKI vs KOSTRZEWA" z informacjami o gali Babilon 59 i miejscu or...
Na gali Babilon MMA 59 Krzysztof Głowacki zawalczy z Damianem Kostrzewąmateriały promocyjne
Krzysztof GłowackiBabilon MMAmateriały prasowe
Krzysztof GłowackiBabilon MMAmateriały prasowe
Dwóch umięśnionych zawodników MMA stoi naprzeciw siebie w pozie bojowej, gotowych do walki, pomiędzy nimi wyróżnia się napis informujący o walce Sura vs Szweda odbywającej się 24 lipca w Międzyzdrojach; w tle widoczne są logotypy sponsorów i organizato...
Starcie Nikodem Sura - Sebastian Szweda odbędzie się na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojachmateriały promocyjne
