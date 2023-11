Show wokół Joanny Jędrzejczyk. Głośno w Ameryce wokół byłej mistrzyni UFC

Historia Very pokazuje, że w sporcie, czego także mieszane sztuki walki są najlepszym przykładem, nie ma rzeczy niemożliwych. W sierpniu 2020 roku popularny "Chito" pokonał Seana O’Malleya (17-1) , co uczynił w bardzo efektownym stylu. Pokonał 29-letniego Amerykanina, bardzo charakterystycznego z uwagi na wyraziste farbowanie włosów, przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie .

Wyboista droga do pasa. Marlon Vera musi pokonać swoją... ofiarę

Później jednak kariery obu zawodników ułożyły się zgoła inaczej. Już w kolejnym pojedynku Vera doznał porażki , a w marcu tego roku kolejnej, z kolei O'Malley kroczył ścieżką zwycięstw . To pozwoliło wojownikowi z USA zapracować na walkę mistrzowską, którą stoczył w sierpniu na UFC 292. Jego rywalem w walce wieczoru był Aljamain Sterling , ale to właśnie "Suga" odniósł najważniejszą wygraną w karierze, przez TKO w drugiej rundzie .

Zatem to Amerykanin, którego jedynym pogromcą był dotąd Vera, dziś zasiada na tronie UFC, ale już wkrótce dojdzie do wielkiego rewanżu. Ten odbędzie się na UFC 299 w marcu przyszłego roku . Informację już oficjalnie przekazał Dana White . Nic więc dziwnego, że charyzmatyczny Ekwadorczyk ma przesłanki, by wierzyć, że za kilka miesięcy znów znajdzie sposób na tego przeciwnika.

- Jak to w sporcie, szanse na wygraną są zawsze, a ja z pewnością będę przygotowany. Zapowiada się trudna walka, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, bo chciałbym znów skopać mu tyłek - powiedział Interii Vera, po czym pozwolił sobie na refleksję. - W tym sporcie wszystko może się zdarzyć. Kilka pojedynków temu nie byłem tym samym gościem, którym jestem teraz. Sean już dokonał tego, został mistrzem UFC, a teraz czas na mnie. Jeżeli jesteś konsekwentny i z dyscypliną trzymasz się planu, to możesz osiągnąć sukces. I ja w to wierzę - odparł.