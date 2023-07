To był pojedynek walczącego na wysokim poziomie freak fightera, za jakiego uchodzi model oraz znany między innymi z produkcji "Love Island" celebryta Piotr "Tyburi" Tyburski oraz przedstawiciela świata profesjonalnych sportów walki - Tomasza "Zadymy" Gromadzkiego. Pierwszy wracał do oktagonu po długiej przerwie i stosunkowo krótkich przygotowaniach, drugi chciał to wykorzystać.