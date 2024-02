Włodarze FAME MMA na kolejną galę - okraszoną numerem "20" - przygotowali dla fanów mega gratkę. Jest nią specjalny turniej , w którym pula nagród wynosi aż 2 mln złotych . 1,5 mln trafi do zwycięzcy, a pozostała kwota dla zawodnika, który dotrze do finału.

FAME MMA 20. Turniej: Ćwierćfinały

Jako pierwsi do oktagonu weszli Amadeusz "Ferrari" Roślik oraz Krystian "Krycha" Wilczak . Pierwszy z wymienionych jeszcze przez startem walki rozpoczął swoją wojnę psychologiczną, prowokując zmierzającego do klatki rywala.

Walka rozpoczęła się od... przypadkowego kopnięcia "Krychy" w krocze Ferrariego, który - sądząc po jego reakcji - wyraźnie cierpiał. Leżał na macie do momentu, gdy coś krzyknął do niego siedzący na trybunach Alan Kwieciński. Wówczas ruszył wściekły do klatki, ale później stwierdził, że dalej potrzebuje przerwy, by dojść do siebie.